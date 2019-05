Polizei Münster

POL-MS: Diebesgut in präparierte Tasche gesteckt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Aufmerksame Ladendetektive beobachteten am Montag (27.5., 12:40 Uhr) in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße zwei Ladendiebe.

Das Duo betrat gemeinsam den Laden. Während einer im Eingangsbereich Schmiere stand, steckte der Zweite einen Pullover in eine präparierte Tasche. Als die Täter flüchteten, rannten die Detektive hinterher, hielten einen 25-Jährigen am Adolf-Kolping-Platz fest und alarmierten die Polizei. Der Täter mit der Tasche ließ die Beute fallen und verschwand Richtung Schlossplatz.

Er ist etwa 25 Jahre alt, hat kurze Haare, einen Bart und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen fest. Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Die Polizisten stellten die Tasche mit dem Diebesgut sicher.

Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell