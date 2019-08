Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Brand in einer Schreinerei

Ursache noch unklar

Wachtendonk-Wankum (ots)

In einer Schreinerei an der Grefrather Straße in Wankum kam es heute gegen 14.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Der Brandausgangsort lag in der Lakierhalle der Schreinerei. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Die anwesenden Mitarbeiter der Schreinerei blieben unverletzt. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr erlitt Schnittverletzungen und wird im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftet derzeit das Gebäude.

