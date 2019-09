Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Einbruch in Elektrofachgeschäft

Nienburg (ots)

(kem) Nach der Meldung einer Alarmauslösung in einem Elektrofachgeschäft an der Oyler Straße in Nienburg rückten vergangene Sonntagnacht, 08.09.2019, gegen 23:35 Uhr mehrere Fahrzeuge der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg aus. An dem Geschäft stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter mittels Gehwegplatten eine Scheibe eines Nebeneinganges zertrümmerten. Nachdem sie so in das Geschäft gelangten, brachen sie zielgerichtet weitere Schränke auf und entwendeten daraus diverse Mobiltelefone sowie Zubehör. Trotz zeitnahem Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

