Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich.

Husum (ots)

Husum(Loh.) Am Freitag, 06.09.2019, gegen 18.10 Uhr, befährt ein zwanzigjähriger Rehburger mit einem Pkw Renault die L 370 aus Richtung B 6 kommend in Richtung Husum. In einer langezogenen Linkskurve verliert der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlägt sich und landet auf einem Acker. Der Fahrzeugführer befreit sich selbst aus dem Fahrzeug. Er wird schwerverletzt ins Krankenhaus Nienburg eingeliefert. Am Pkw entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

