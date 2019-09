Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Nienburg (ots)

(kem) Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 19.20 Uhr ereignete sich an der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW Audi von einer Grundstückseinfahrt auf die Bahnhofstraße und übersah einen von rechts entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung fahrenden 34-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Stadthäger Radfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Vehlen gebracht. Die PKW-Fahrerin aus Meerbeck blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell