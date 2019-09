Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Umweltverschmutzung durch entsorgte Eternitplatten

Bückeburg (ots)

(ma)

Zwei Stapel von entsorgten Eternitplatten haben gewissenlose Umweltverschmutzer in Bückeburg jeweils an der Meinser Straße (K3), hinter der Kanalbrücke und am Anglerparkplatz vom Gevattersee hinterlassen.

Die Ablagestellen sind am 02.+03.09. entdeckt worden.

Die insgesamt ca.20 asbesthaltigen Platten sind etwa 2m lang und weisen eine Breite von ca. 1m auf.

An den Ablagerungsorten wurden zudem gebrochene Plattenelemente festgestellt, die gefährliche Asbestfasern freisetzen und gesundheitsgefährdend wirken können.

Eternitplatten oder auch Reste von Eternitplatten stellen Sondermüll dar und dürfen nicht über den Hausmüll und erst Recht nicht in der Natur entsorgt werden.

Die Umweltverschmutzungen stellen eine Straftat dar; die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Hinweise in dieser Angelegenheit nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/95930, entgegen.

Bezüglich der anderen Müllproblematik, die den Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg derzeit beschäftigt, den entsorgten Altreifen, lässt sich mitteilen, dass die aufwändigen Ermittlungen noch immer andauern, wobei eingegangenen Hinweisen intensiv nachgegangen wird, so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

