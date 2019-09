Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Nienburg (ots)

(kem) Am Mittwoch, 04.09.2019, zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter von einer Terrasse in der Danziger Straße in Liebenau diverse Gegenstände entwendet. Die Täter eigneten sich einen Gastischgrill, einen Kontaktgrill, diverse Bekleidungsstücke sowie eine medizinische Schlafmaske an. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen beobachtet, die die genannten Gegenstände im Bereich Danziger Straße oder Kösliner Straße abtransportiert haben? Hinweise bitte an die Polizeistation Liebenau unter 05023/1755.

