Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Versuchte räuberische Erpressung auf Tankstelle

Nienburg (ots)

(kem) Am Dienstagabend, 03.09.2019, gegen 21.00 Uhr, kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Hoyer-Tankstelle in Rodewald. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 21.00 Uhr die Tankstelle an der Hauptstraße und forderte die Angestellte unter vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld auf. Währenddessen wartete ein weiterer Mittäter vor dem Verkaufsraum. Als die Angestellte nicht auf die Aufforderung reagierte, verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete mit der zweiten Person in unbekannte Richtung. Beide Täter hielten sich bereits vor der Tat im rückwärtigen Bereich des Tankstellengeländes auf. Zur Fahndung wurden neben mehreren Fahrzeugen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg auch Polizeibeamte aus Celle und dem Heidekreis sowie Diensthundeführer aus Hannover und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurden die Täter nicht mehr angetroffen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der Haupttäter war männlich und ca. 170cm groß. Sein Gesicht war vermummt. Er trug eine graue Jogginghose mit weißer Aufschrift, einen schwarzen Kapuzenpullover, ebenfalls mit weißen Applikationen, graue Schuhe mit weißer Sohle sowie schwarze Handschuhe. Der zweite Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Bändern, eine dunkle Hose sowie schwarz/weiße Schuhe. Das Polizeikommissariat Hoya hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben oder hat verdächtige Beobachtungen im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich der Tankstelle oder der Umgebung gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Hoya unter 04251/934640.

