Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0169 --Einbruch in Bürogebäude--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, An der Weide Zeit: 05.03.19, 01.50 Uhr

Dienstagnacht brachen vier Männer in ein Bürogebäude in der Bahnhofsvorstadt ein. Einsatzkräfte stellten einen der Einbrecher auf der Flucht. Die Ermittlungen zu den drei weiteren dauern an.

Gegen 01.50 Uhr löste die Alarmanlage des Gebäudes in der Straße "An der Weide" aus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens konnte vier Männer beobachten, die aus dem Gebäude flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Einsatzkräfte einen 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Quartett mehrere Büroräume durchsucht und versucht einen Tresor zu öffnen.

Von den drei Flüchtigen soll einer eine blaue Steppjacke getragen haben und ein zweiter eine braune Steppjacke mit Fellkragen. Der dritte soll etwas dicker gewesen sein mit Bart. Er trug eine dunkle Jacke und ein Cappy.

Die Polizei fragt, wem die Männer am Abend oder in der Nacht aufgefallen sind. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

