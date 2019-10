Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Zufahrtsschranke des DLR

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmorgen (27.09.2019-01.10.2019) wurde die Zufahrtsschranke zum Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in der Gartenstraße in Bernkastel-Kues durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Wer Angaben zu Täter/n oder zum Tathergang machen kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-95270 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

