Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190813-2: Metalldiebe festgenommen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine fünfköpfige Tätergruppe gelangte auf das Gelände eines Schrotthandels und legte sich Metallschrott zurecht. Dabei lösten die Männer Alarm aus. Eine Zeugin informierte die Polizei.

Am Montag (12. August) erhielten Polizeibeamte um 00:40 Uhr Kenntnis über einen Einbruch bei einem Schrotthandel in der Peter-Henlein-Straße. Dort eingetroffen, flüchteten fünf Männer. Vier von ihnen im Alter zwischen 25 und 38 Jahren nahmen die Beamten vorläufig fest und stellten den Fluchtwagen sicher. Das Diebesgut, bestehend aus Messing und Stahl, lag transportfertig an einer Mauer und verblieb auf dem Gelände. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 23 in Brühl dauern an. (bm)

