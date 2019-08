Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg: Unbekannte beschmieren Silo mit verfassungsfeindlichem Inhalt

Hannover (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 12.08.2019, bis Dienstag, 13.08.2019, ein Lagergebäude an der Straße An der Ohe (Weetzen) mit verfassungsfeindlichem Inhalt beschmiert. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen.

Ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma hatte den rund drei mal drei Meter großen Schriftzug am heutigen Morgen, gegen 06:10 Uhr, entdeckt und die Polizei alarmiert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der graue Text mit dem Inhalt verfassungswidriger Organisationen offenbar in der Zeit von gestern Abend, 17:00 Uhr, bis heute Morgen angebracht wurde.

Da die Kriminalpolizei bisher keine Hinweise auf die Täter hat, suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, pu

