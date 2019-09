Polizei Dortmund

POL-DO: Rechtsextremistische Versammlung in der Dortmunder Nordstadt: Polizei setzt veränderte und verkürzte Route durch

Dortmund (ots)

Im Vorfeld hat die Polizei Dortmund durchgesetzt, dass die Aufzugstrecke nicht an die Gedenkstätte Steinwache, nicht an den Gedenkstein für das NSU Opfer Mehmet Kubasik, nicht an den Nordmarkt und auch nicht an den Mehmet Kubasik Platz führt.

"Wir werden streng darauf achten, dass unsere vielfältigen Auflagen zum Schutz der Bevölkerung vor Hass und rechter Hetze minutiös eingehalten werden. Bei Verstößen werden wir konsequent einschreiten!", betont Polizeipräsident Gregor Lange.

"Es wird auch heute unsere Aufgabe sein, den friedlichen Protest gegen die rechtsextreme Versammlung zu schützen", erläutert der Polizeiführer des Einsatzes Polizeioberrat Fürst.

Die Wegstrecke der Versammlung verläuft von der Kurfürstenstraße über die Mallinckrodtstraße zum Brügmannplatz.

Die Dortmunder Polizei weist auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen hin, die aufgrund der von Rechtsextremisten angemeldeten Versammlung in der Dortmunder Nordstadt entstehen können.

Die einsatzleitende Polizeiinspektion wird ein flexibles Sperrkonzept vorbereiten. Langfristige Straßensperrungen sind nicht geplant.

Aktuelle Informationen zum Einsatz erhalten Sie ab den Abendstunden auch auf dem Twitter Account der Polizei Dortmund: polizei_nrw_do

