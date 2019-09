Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen beobachten Fahrraddieb und sperren Tatverdächtigen in Garage

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1086

Auf zack war eine Anwohnerin der Neumarkstraße in Dortmund-Nette in der Nacht zu Mittwoch (18.9.): Erst hörte sie verdächtige Geräusche von der Straße - kurz darauf hinderte sie einen mutmaßlichen Dieb an der Flucht.

Gegen ein Uhr nachts hörte sie in ihrer Wohnung ein verdächtiges Geräusch, das von der Straße kam. Sie blickte aus dem Fenster und beobachtete eine unbekannte Person dabei, wie diese vor einer Garage ein Damenfahrrad davonschob. Schnell kehrt der Unbekannte zurück. Er verschwand in der Garage.

Die 40-jährige Frau und ihr Ehemann gingen auf die Straße, drückten das Garagentor zu, sperrten somit den mutmaßlichen Dieb ein und verständigen die Polizei. Das Tor öffnete sich erst wieder, als ein Streifenteam vor Ort war. Zum Vorschein kam ein 37-jähriger Mann, der bei der Polizei als Drogenkonsument bekannt ist. Zu seinem Aufenthalt in der Garage wollte er sich nicht äußern.

Polizisten nahmen ihn mit zur Wache in Huckarde. Diese durfte der Tatverdächtige nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder verlassen.

