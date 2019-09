POL-DO: Verdacht auf Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Eving

Polizei Dortmund

Verdacht auf Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Eving

Dortmund

Nach einem Feuer am Dienstagmorgen (17.9.) in einem Mehrfamilienhaus an der Brechtener Straße in Dortmund-Eving sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Es gibt Hinweise auf Brandstiftung.

Ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung des Hauses hörte kurz vor 4 Uhr einen lauten Knall. Vermutlich war wegen der starken Hitze durch den Brand die Balkontür zersprungen. Er verständigte den Notruf. Polizisten waren schnell vor Ort und führten weitere Hausbewohner ins Freie. Die Feuerwehr löschte das Feuer auf dem Balkon.

Spuren am Brandort lassen den Schluss zu, dass das Feuer offenbar vorsätzlich gelegt worden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt deshalb wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf der Brechtener Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Auch Hinweise auf auffällige Fahrzeuge können hilfreich sein. Das Feuer war auf dem Balkon eines Hauses in der Nähe der Kreuzung Brechtener Straße/Wulfskamp ausgebrochen.

Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

