Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Montag, 30.09.2019 wurde in der zeit von 17.30 h bis 18.30 h auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Wittlich ein silberner Pkw Citroen Xsara vermutlich von einem anderen unbekannten Pkw auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schäden, mehrere Kratzer und Dellen in den Pkw-Türen, könnten teilweise aber auch von einem Einkaufswagen stammen. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/9260

