Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen sucht nach Zeugen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bedrohung

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bedrohung sucht die Polizei Wildeshausen nach weiteren Zeugen sowie Geschädigten.

Die Bedrohungshandlung hat sich bereits am Freitag, 25. August 2019, gegen 16:45 Uhr, auf einer Kartbahn in Aumühle zugetragen. Zwischen einem 36-Jährigen Gast und dem Kartbahnbetreiber kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf mehrere Bedrohungen durch den 36-Jährigen ausgesprochen wurden. In diesem Zusammenhang such die Polizei nun nach weiteren Zeugen sowie insbesondere nach einer weiblichen Person mit schwarz/rot gefärbten Haaren, die durch den 36-Jährigen ebenfalls bedroht worden sein soll.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04431/941115 bei der Polizei Wildeshausen zu melden (01019472).

