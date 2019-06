Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Geschäft in Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Dienstag, 11.06.2019, 02:30 bis 03:10 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kommt es in der Schießgartenstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft. Ein Passant verständigt die Polizei, weil er sieht wie die Täter ein Schaufenster einschlagen. Als die Polizeibeamten eintreffen, kommt ein 16-Jähriger aus dem Geschäft und stellt sich der Polizei. Eine weitere, an der Tat beteiligte Person, kann flüchten bevor die Polizeibeamten eintreffen. Die Täter hatten ihr Diebesgut bereits zusammengepackt - hinter dem Verkaufstresen finden die Polizeibeamten eine Einkaufstasche, in der sich zahlreiche Zigarettenpackungen befinden. Das Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen.

