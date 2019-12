Polizeidirektion Hannover

POL-H: Containerbrände beschäftigen die Polizei im Stadtteil Kleefeld

Hannover (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zu heute (09.12.2019) zwei Feuer an der Freda-Niemann-Straße sowie am Blumhardthof gelegt haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht dringend Zeugen.

Kurz nach Mitternacht waren die Rettungskräfte über die Brände im Stadtteil Kleefeld alarmiert worden. An der Freda-Niemann-Straße und am Blumhardthof brannten jeweils zwei Müllcontainer, die von den Flammen vollständig zerstört wurden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Stadtteil Kleefeld gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3217 im Polizeikommissariat Südstadt zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell