POL-HF: Raub an Schule- Jugendliche werden angegangen

Bünde (ots)

Auf dem Schulgelände der Gesamtschule an der Ringstraße kam es am Donnerstagmorgen (01.08.) gegen 03:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Drei Jugendliche aus Bünde im Alter von 15 und 16 Jahren hielten sich auf dem Schulgelände im Bereich des Haupteinganges auf. Zur Tatzeit näherten sich drei weitere Personen den Jugendlichen. Plötzlich, und ohne erkennbaren Grund, schlugen und traten zwei dieser Personen auf die Jugendlichen ein. Die Jugendlichen wurden durch die Tritte und Schläge im Gesichtsbereich verletzt. Anschließend entrissen sie ihnen gewaltsam ihre Mobiltelefone, schleuderten diese zu Boden so dass diese erheblich beschädigt wurden. Unter weiteren Drohungen wurden die Rucksäcke der Geschädigten nach Gegenständen durchsucht. Von den Tätern wurden eine Bluetooth-Musikbox und etwas Bargeld mitgenommen. Anschließend flüchteten die Personen vom Schulhof in unbekannte Richtung. Völlig von der Situation verängstigt und auch leicht verletzt begaben sich die drei geschädigten Jugendlichen zunächst zu einer eigenen Wohnanschrift und verständigten von dort die Polizei. Die Polizei fahndete noch im Nahbereich - traf aber nicht mehr auf die tatverdächtigen Räuber.

Die Täter werden durch die Geschädigten wie folgt beschrieben: Beide Täter ca. 17-18 Jahre alt und ca. 175cm groß. Einer der Täter war dunkelhäutig, hatte lockige krause Haare. Der zweite Täter hatte kurze helle Haare und sprach osteuropäisch. Zur dritten Person, die sich nicht aktiv an der Auseinandersetzung beteiligte, konnte keine Beschreibung gemacht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet um Hinweise zur Tat oder auch den flüchtenden Tätern unter der Telefonnummer 05221-8880.

