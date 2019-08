Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebin flüchtet- Mehrere Parfümflaschen im Rucksack

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Optikergeschäft am Neuen Markt. Eine 26-Jährige Marokkanerin steckte sich eine Brille in den Ausschnitt. Als eine Mitarbeiterin sie daraufhin ansprach, versuchte die Täterin das Geschäft zu verlassen. Der Mitarbeiterin gelang es zunächst die Frau aufzuhalten. Die 26-Jährige ohne festen Wohnsitz befreite sich gewaltsam aus einem Armgriff und flüchtete dann aus dem Laden. Ein aufmerksamer Zeuge außerhalb des Geschäftes beobachtete die Situation und konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Marokkanerin wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Die entwendete Brille wurde durch die Auseinandersetzung beschädigt und es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. In einem mitgeführten Rucksack wurden durch die Beamten mehrere Parfümflaschen aufgefunden. Die Herkunft der Flaschen ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

