Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am frühen Mittwochnachmittag, 28.08.2019, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Getrud-Barthel-Straße abgestellter weißer Pkw Iveco, mit Münchener Kennzeichen, vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt, so dass Verursacher und Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

