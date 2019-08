Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebin mit Drogen erwischt

Erfurt (ots)

Auf frischer Tat wurde heute Mittag eine 38-jährige Deutsche in einem Drogeriemarkt im Erfurter Hauptbahnhof erwischt. Die Frau hatte versucht Kosmetikartikel zu stehlen. Einer Streife der Bundespolizei gegenüber rechtfertigte sich die Frau mit der Ausrede, dass ihr selbst am Vortag das Portemonnaie gestohlen worden war. Dies ließen die Beamten nicht gelten und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Bei der Tat dabei hatte die in Weimar wohnende Frau zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren. Außerdem fanden die Beamten bei ihr eine geringe Menge Cannabis, so dass es auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gab.

