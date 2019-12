Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verfolgungsfahrt von Hessen nach Thüringen - 2 Personen festgenommen Hier: Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Gotha

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verfolgungsfahrt von Hessen nach Thüringen Erfolgreiche Zusammenarbeit der Polizei Hessen und Thüringen

Bad Blankenburg: Verfolgungsjagd führt zur Festnahme von zwei Drogenkurieren

In der Nacht teilte die Leitstelle der Polizei Hessen mit, dass ein Fahrzeug eine Kontrollstelle im Bereich Bad Hersfeld durchbrochen hatte und nun mit hoher Geschwindigkeit auf der Flucht in Richtung Thüringen sei. Ein hessischer Polizeihubschrauber sei bereits im Einsatz und würde den flüchtigen Audi über die A4 in Richtung Eisenach verfolgen. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzfahrzeuge und ein Hubschrauber der Thüringer Polizei eingesetzt und hefteten sich an das hoch motorisierte Fahrzeug. Mit Geschwindigkeiten von teilweise über 230 km/h fuhr der mit zwei Personen besetzte Audi schließlich auf die B 90 Richtung Paulinzella um später in die Ortslage Bad Blankenburg einzufahren. Nach mehreren Wendemanövern raste das Fluchtfahrzeug, gefolgt von den Einsatzfahrzeugen der Saalfelder Polizei, in ein Waldstück. Durch die zwei eingesetzten Hubschrauber wurde dann bekannt, dass zwei Personen aus dem gestoppten Fahrzeug herausgesprungen waren und in unterschiedliche Richtungen in den Wald liefen. Zudem konnte durch die Wärmebildkamera der Hubschrauber beobachtet werden, dass einer der Insassen ein Paket im Gebüsch versteckt hatte. Kurz darauf kam es zur widerstandslosen Festnahme der beiden polizeibekannten Täter im Alter von 35 und 41 Jahren. In dem aufgefundenen Paket konnte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Derzeit laufen in dem Waldstück umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Gefertigt: Pressestelle: Landespolizeiinspektion Gotha - 03621/781503

