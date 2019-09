Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: 13-jähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 13-Jährige, die mit ihrem Fahrrad die abschüssige Prankelstraße am Dienstag kurz nach 16 Uhr befuhr, übersah beim Einfahren in die Südl. Bergstraße einen ordnungsgemäß fahrenden Toyota-Fahrer. Das Mädchen kollidierte mit dem Wagen und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde das Mädchen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern des Kindes wurden verständigt. An ihrem Rad wie auch am Toyota entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

