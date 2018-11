POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitert an Tür

Gronau (ots) - Vergeblich versuchte ein unbekannter männlicher Täter in der Mittwochnacht, um 2.40 Uhr die Eingangstür einer Bäckereifiliale auf der Neustraße aufzuhebeln. Er verließ den Tatort über den Mühlenplatz in Richtung Hörster Straße. Als er einen Streifenwagen sah, flüchtete er über die die Rückseite des Hofes der Antonius-Kirche, weiter über die Kircheninsel, den Eingangsbereich des LAGA-Geländes und schließlich in Richtung Zollstraße. Hier verloren die Beamten den Täter aus den Augen. Die Person ist schlank, hat dunkle Haare und trug eine dunkle Hose, eine Kopfbedeckung sowie einen dunkelbraunen Parker. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

