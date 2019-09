Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Geparkten Renault beschädigt und geflüchtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Uferstraße in Höhe der Eberbacher Stadthalle geparkten Renault beschädigte im Laufe des vergangenen Samstag (21.09.) ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 8.30 und 15.15 Uhr. Am Dienstag erst erstattete sie Anzeige beim Polizeirevier Eberbach. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht und bitten Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06271/92100, zu melden.

