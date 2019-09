Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Marihuanapflanzenzucht auf Dachterrasse

Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Mehrere Marihuanapflanzen auf der Dachterrasse eines Anwesens in der Hauptstraße meldete bereits in der vergangenen Woche ein aufmerksamer Bürger der Polizei.

Die Ermittler des Polizeireviers in Neckargemünd wurden umgehend tätig, erwirkten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Heidelberg einen Durchsuchungsbeschluss und vollstreckten diesen am späten Montagnachmittag.

Tatsächlich fanden sie auf der zur Dachwohnung gehörenden Terrasse eine Plantage bestehend aus vier erntereifen Marihuanapflanzen vor. Doch damit nicht genug. In den Wohnräumen des jungen Paares entdeckte die Polizei zudem etwa 50 Gramm bereits getrocknetes Marihuana, eine Feinwaage, mehrere Hundert Euro Dealgeld in verschiedenen Währungen, mehrere Mobiltelefone, diverse Waffen sowie Verpackungs- und Portionierungsmaterial.

Der 37-jährige Mann und seine 36-jährige Lebensgefährtin mussten die Beamten zum Revier nach Neckargemünd begleiten. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell