Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall in Kreisverkehr - 59-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag um 21 Uhr am Kreisverkehr Stralsunder Ring/Schwetzinger Straße wurde eine 59-jährige Fahrerin eines Ford leicht verletzt. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin war von der B 3 kommend in den Kreisverkehr eingefahren und dabei der 59-Jährigen die Vorfahrt nicht eingeräumt. Die 59-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

