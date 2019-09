Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Scharhof: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich - drei Verletzte - 40.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 21.50 Uhr auf der B 44 wurden eine Fahrerin schwer und zwei Autoinsassen leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 31-jähriger Fahrer eines Nissan in Richtung Sandhofen unterwegs, als er kurz vor der Einmündung Großgehrenstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum die Kontrolle verlor. Dies hatte zur Folge, dass er mit zwei BMW's, die bei Rotlicht an der dortigen Ampel warteten kollidierte. Im weiteren Verlauf schleuderte der Nissan quer zur Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Aufprall wurde eine 59-jährige Fahrerin eines BMW schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zwei Mitfahrer im zweiten BMW im Alter von 57 und 60 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 31-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, erschien dann aber gegen 23.40 Uhr auf dem Polizeirevier in Sandhofen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Da weiterhin der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss stand, entnahm ein Arzt mehrere Blutproben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

