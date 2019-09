Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - Strecke 40 Minuten gesperrt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Nach einem Zusammenstoß an der Einmündung Bergheimer Straße/Römerstraße am Dienstag gegen 0.40 Uhr zwischen einer Autofahrerin und einer Straßenbahn der Linie 2 war der ÖPNV während der Unfallaufnahme für etwa 40 Minuten behindert. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 40-jährige Autofahrerin stadtauswärts unterwegs und war nach links in die Römerstraße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Insgesamt entstand Sachschaden von über 3.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

