Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und mit Straßenbahn zusammengestoßen

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kurz nach 17 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW Fahrer die Landstraße in Richtung Römerstraße. Der VW bog in die Römerstraße ein und missachtete die Vorfahrt einer Straßenbahn, die parallel zu ihm in Richtung Hauptbahnhof Schriesheim fuhr.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

