Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Greven (ots)

Auf einem Fußgängerüberweg an der Rathausstraße ist am Dienstagnachmittag (17.09.2019) eine Fußgängerin erfasst worden. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Königstraße/Münsterstraße. In dem Moment lief die 54-jährige Saerbeckerin in Höhe Hausnummer 1 über den Fußgängerüberweg. Die von dem Peugeot-Transporter erfasste Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Münsteraner Klinikum. An dem Wagen des Mannes aus Norddeutschland ist kein sichtbarer Schaden entstanden.

