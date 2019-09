POL-ST: Verkehrsunfall/Flucht

Polizei Steinfurt

Nach einem Verkehrsunfall an der Straße Zum Mühlenbach hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagnachmittag (17.09.2019) führten Polizeibeamte auf der Lengericher Straße, in Höhe der Straße "In den Ruthen", eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 17.39 Uhr wurde dabei ein VW Polo mit über 70 Km/h (zulässig 50 km/h) gemessen. Unmittelbar gab ein Polizeibeamter dem Fahrer des mit drei Personen besetzten Autos deutliche Anhaltezeichen. Diese ignorierte der Fahrer, fuhr über die Gegenfahrbahn an ihm vorbei und dann weiter. Etwa fünf Minuten später ging eine Unfallmeldung von der nahegelegenen Straße Zum Mühlenbach ein. Den Angaben zufolge war ein PKW im Bereich zwischen der Lengericher Straße und Auf Stieneckers auf einen Wanderweg gefahren und dort nach etwa sieben Metern gegen einen Baum geprallt. Als die Polizeibeamten eintrafen, brannte es im Motorraum des Fahrzeugs, in dem sich keine Personen befanden. Der brennende Wagen wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Schaden an dem Auto wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der PKW wurde sichergestellt. Zudem entstand Schaden an dem Baum. Nach Zeugenangaben hatten sich drei männliche Personen von dort in Richtung Bundesstraße entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Insassen aufgenommen, um insbesondere die Frage zu klären, wer gefahren ist. Eine Person war etwa 30 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint, trug ein schwarzes Basecap, eine Nickelbrille und Turnschuhe. Die Polizei bitte um weitere Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

