POL-ST: Emsdetten, Einbruch gemeldet

Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Emil-Nolde-Straße hat die Polizei die Spuren an und in dem Gebäude gesichert. Die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern laufen. Die Unbekannten hatten sich in der Zeit zwischen Sonntagmittag, 12.45 Uhr und Montagmorgen (16.09.2019), 06.45 Uhr, zu dem Areal begeben, das in dem Neubaugebiet über die Straße Lerchenfeld zu erreichen ist. Nachdem sie über den Zaun gestiegen waren, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen hinein. Scheinbar hielten sich die ungebetenen Gäste dann in sämtlichen Räumen auf, unter anderen in einem Büro sowie im Raum der Bediensteten. Bei der Suche nach Diebesgut brachen sie zahlreiche Schränke, Schließfächer und Behältnisse auf. Hierbei entstanden erhebliche Sachschäden. Schließlich erbeuteten sie drei Laptops, drei Digitalkameras, einen Beamer und etwas Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich der Kindertagesstätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu dem Einbruch bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

