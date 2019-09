Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brände gemeldet

Greven (ots)

Am späten Montagabend bzw. in der Nacht zum Dienstag (17.09.2019) sind im Stadtgebiet erneut zwei Brände gemeldet worden. Um 22.05 Uhr stellte ein Zeuge an der Marktstraße 1 mehrere brennende Müllsäcke fest. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Versurachern des Feuers vor. Zu einem Feuer an der Saerbecker Straße ist die Polizei um 23.12 Uhr gerufen worden. Zwei Insassen eines vorbeifahrenden Autos hatten auf dem Areal des Lidl-Parkplatzes ein Feuer bemerkt. Im Bereich des Abstellplatzes für die Einkaufswagen brannte ein derartiger Wagen bzw. der Inhalt. Die Beiden reagierten sofort, zogen den Wagen heraus und versuchten, darin brennende Zeitschriften zu löschen. Dies war noch nicht ganz gelungen, da traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand endgültig. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hat eine unbekannte Person abholbereite Zeitschriftenpakete in den Einkaufswagen gelegt und angezündet. Es sind zwei Einkaufswagen sowie eine Fensterscheibe in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

