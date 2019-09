Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Steinfurt, Rheine, Verkehrsdelikte

Greven, Steinfurt, Rheine (ots)

Ort: Greven, Hansaring Zeit: Samstag, 14.09.2019, 07.15 Uhr Ein mit fünf Personen besetzter PKW fuhr in Richtung Saerbecker Straße. Nach Zeugenangaben überholte er mit hoher Geschwindigkeit einen anderen PKW. In einer Kurve stieß der Wagen gegen eine Beeteinfassung und streifte einen Baum. Die Fahrzeuginsassen wollten den PKW wegschieben, als die Polizei eintraf und nun die Daten feststellte. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere wer den Wagen gefahren hat. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Ort: Steinfurt-Bo., Altenberger Straße Zeit: Samstag, 14.09.2019, 22.50 Uhr Eine 59-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr in Richtung Nordwalde. Die Frau stürzte auf den Radweg und erlitt schwere Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Ort: Rheine, Felsenstraße Zeit: Sonntag, 15.09.2019, 04.30 Uhr Ein 56-jähriger Rheinenser fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Edelweißweg. Er kam von der Bordsteinkante ab und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Ort: Rheine, Elter Straße Zeit: Samstag, 14.09.2019, 08.20 Uhr Ein 51-jähriger Autofahrer aus Rheine wurde kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ort: Greven, Schmedehausener Straße Zeit: Freitag, 13.09.2019, 23.50 Uhr Ein 38-jähriger Autofahrer blieb mit seinem PKW liegen. Er war offenbar irgendwo über eine Erhöhung, wie einen Kreisverkehr oder ähnlich, gefahren. Der Unterboden war erheblich beschädigt worden. Der angetroffene Mann stand unter Alkoholeinwirkung, Test 2,8 Promille. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

