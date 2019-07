Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht ominösen Brillendieb

Dormagen (ots)

Zunächst lief für den jungen Mann alles nach (seinem) Plan, als er am Mittwoch (24.7.), gegen 11 Uhr, ein Optik-Geschäft an der Kölner Straße betrat. Doch kurz bevor er das Ladenlokal wieder verlassen wollte, bemerkte eine Mitarbeiterin, dass es sich bei der Brille, die der Unbekannte im Ausschnitt seines T-Shirts trug, um eine andere handelte als zuvor. Sie sprach den etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann an. Dieser stritt einen möglichen Diebstahl vehement ab, doch es gelang der engagierten Brillenverkäuferin, ihm das Corpus Delicti abzunehmen. Der vermeintliche Dieb reagierte daraufhin aggressiv und schubste die Frau, bevor er das Geschäft ohne eine einzige Brille verließ. Die Optikerin verständigte die Polizei. Bei genauerer Betrachtung der zurückgelassenen Sehhilfen, stellte die Verkäuferin fest, dass es sich bei der mitgebrachten Brille vermutlich um Stück handelte, das vor etwa einer Woche aus dem Geschäft gestohlen worden war. Nun hatte der Unbekannte offenbar versucht, dieses gegen ein hochwertigeres Model zu "tauschen". Eine Fahndung nach dem gescheiterten Dieb verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt und sucht nach dem Mann, der etwa 170 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank und laut Zeugenaussage von südländischem Erscheinungsbild ist. Er soll ein schmales Gesicht haben und Deutsch mit leichtem Akzent sprechen. Bekleidet war der Verdächtige mit einem weißen T-Shirt, einer dreiviertellangen Hose und einem hellen Basecap mit schwarzer Schrift, das er verkehrt herum auf den Kopf gesetzt hatte. Er trug ein Klemmbrett mit einem "Spendensammler-Formular" bei sich, welches bei der Rangelei herunterfiel und der Polizei nun als Beweismittelt dient.

Hinweise auf die Identität des Gesuchten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell