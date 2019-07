Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleintransporter in Brand geraten - Polizei ermittelt (Foto im Dateianhang)

Bild-Infos

Download

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.07.), gegen 01:30 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem in voller Ausdehnung brennenden Kastenwagen Ford in Grevenbroich-Sinsteden an einer Baustelle an der Bundesstraße 59.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und stellte den ausgebrannten Pkw sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Am Tatort stellten die Beamten einen schwarzen Benzinkanister sicher. Die Spurensuche und die Ermittlungen der Kripo dauern an. Zeugenhinweise zum Brand oder zum sichergestellten Kanister (Foto anbei) werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 vom Kriminalkommissariat 11 entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell