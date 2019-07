Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Automatenaufbruch - Polizei stellt tatverdächtiges Trio nach Zeugenhinweis

Neuss (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25.07.), gegen 02:50 Uhr, erhielt die Polizei den Anruf eines aufmerksamen Bewohners am Berghäuschensweg. Zu diesem Zeitpunkt beobachtete er den Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Noch bevor der Streifenwagen eintraf, hatten die drei Verdächtigen die Flucht in einem älteren Audi in Richtung Norf ergriffen.

Ein Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Während der Fahndung stoppten Polizeibeamte die beschriebene Limousine in Höhe Aurinstraße samt der drei Insassen. Zwischenzeitliche Ermittlungen hatten mittlerweile ergeben, dass der Bargeldbehälter des Automaten aufgebrochen und geplündert war. Die Tatverdächtigen aus dem Großraum Bonn, im Alter von 20, 23 und 25 Jahren stritten ab, etwas mit dem geknackten Automaten zu tun zu haben. Über die Herkunft mehrerer hundert Euro Bargeld, die die Ordnungshüter sicherstellten, machten sie widersprüchliche und unglaubwürdige Angaben. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell