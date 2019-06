Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Osterrönfeld

Kreis RD-ECK - Geldautomat aufgebrochen

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots)

190614-2-pdnms Geldautomat aufgebrochen

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Unbekannte stiegen heute (14.06.19) über das Dach in den Edeka-Markt in der Kieler Straße ein und öffneten gewaltsam den dort befindlichen Geldautomaten. Der Einbruch wurde der Polizei heute gegen 4 Uhr gemeldet. Zu dem Zeitpunkt waren die Einbrecher schon flüchtig. Die Tatzeit dürfte zwischen Mitternacht und der Feststellzeit liegen. Aus dem Automaten fehlen mehrere 10.000 Euro. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur tatrelevanten Zeit in der Kieler Straße / in der Nähe des Edeka-Marktes verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450 an die Polizei in Rendsburg.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell