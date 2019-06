Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Verletzte Mitfahrer gesucht

Neumünster (ots)

190613-1-pdnms Verletzte Mitfahrer gesucht

Neumünster. Heute (13.06.19) gegen 05.45 Uhr missachtete der Fahrer eines Opel Mokka an der Ecke Friedrichstraße / Färberstraße die Vorfahrt eines SWN-Busses. Der Linienbus hatte die Färberstraße in Richtung ZOB befahren, als der Opelfahrer die Kreuzung in Richtung Wippendorfstraße überquerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer (31) stark ab. Zwei Fahrgäste stürzten und verletzten sich leicht. Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens kümmerte sich um die Frau und den Mann, sahen aber von einem Transport ins Krankenhaus ab. Die beiden Insassen des Busses werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei unter der Rufnummer 04321 / 945-0 in Verbindung zu setzen.

Sönke Hinrichs

