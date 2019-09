Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Autokorso mit Blockade in der Innenstadt; Fahrer einer "Erntemaschine" gesucht

Sinsheim (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14. September war es zu einer Blockade der Hauptstraße in der Innenstadt durch Teilnehmer eines Autokorsos einer Hochzeitsgesellschaft gekommen. Zeugen hatten zudem von Schüssen berichtet, die von Teilnehmern der Hochzeitsgesellschaft abgegeben wurden. Als die erste Streife vor Ort eintraf, hatte sich der Korso bereits aufgelöst.

Im Rahmen der Fahndung, an der mittlerweile fünf Streifen beteiligt waren, wurden kurze Zeit später einige Teilnehmer des Korsos mit ihren Fahrzeugen vor einer Gaststätte in der Neulandstraße angetroffen.

Erste Ermittlungen wegen des Verdachts, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben und wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr wurden aufgenommen. Personalien wurden festgestellt und die Kennzeichen der Fahrzeuge notiert. In der Hauptstraße wurden zudem Patronenhülsen aufgefunden, die mittlerweile ausgewertet sind. Dabei soll es sich um Schreckschussmunition gehandelt haben.

Im Rahmen der weiteren Recherchen wurden bislang sechs Zeugen ermittelt, deren Vernehmung teilweise noch ausstehen. Ein Hauptzeuge wurde am Montagmittag vernommen. Die von ihm zur Verfügung gestellten Fotos finden als Beweismittel Eingang in die Ermittlungsakte. Ein Anwohner in der Hauptstraße hatte den Ermittlern beim Polizeirevier Sinsheim bereits wenige Tage nach dem Ereignis eine Videosequenz dazu zur Verfügung gestellt, die sich noch in der Auswertung befindet.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und Hinweisen eines Zeugen nahm der Autokorso seinen Ausgang an einer Gaststätte in Eschelbronn. Der weitere Weg führte über Neidenstein und Waibstadt schließlich nach Sinsheim.

Am Feuerwehrgerätehaus in Eschelbronn und am Ortsausgang in Richtung Neidenstein wurden auch Patronenhülsen aufgefunden, weshalb davon ausgegangen wird, dass es zu Beginn der Fahrt ebenfalls zu Schüssen aus teilnehmenden Fahrzeugen des Autokorsos kam.

Wie aus der Aussage des Hauptzeugen hervorgeht, dauerte die Blockade ca. 15 Minuten. Währenddessen, nach dem derzeitigen Kenntnisstand zwischen 16.50 bis kurz nach 17 Uhr, soll vielen Fahrzeugen die Durchfahrt verwehrt worden sein. Alle drehten um und fuhren offenbar über andere Routen weiter.

Der Fahrer einer "Erntemaschine", eine nähere Typisierung liegt nicht vor, konnte aufgrund der Größe seines landwirtschaftlichen Fahrzeuges nicht wenden und musste bis Ende der Blockadezeit warten.

Dieser wichtige Zeuge und Geschädigte, sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

