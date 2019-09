Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Ludwigshafener Straße ereignete sich am Montag, gegen 16:35 Uhr, ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer war in Höhe der Hermsheimer Straße auf den verkehrsbedingt stehenden VW eines 35-Jährigen aufgefahren. Durch den heftigen Aufprall zogen sich beide Autofahrer leichte Verletzungen zu und mussten vor Ort erstversorgt werden. Der Opel-Fahrer wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da die beiden PKW nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

