Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Stationäre Aufnahme in Klinikum nach Crash im Kreisverkehr

Brühl (ots)

Schwer verletzt wurde eine 45-jährige Seat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 11:30 Uhr, in einem Kreisverkehr in der Mannheimer Straße/Breslauer Straße. Eine 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Mannheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Beim Einfahren in den Kreisverkehr nahm sie der Seat-Fahrerin, welche in Richtung Breslauer Straße unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide PKW beschädigt wurden. Die 45-Jährige musste mit Prellungen in ein Krankenhausgebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf über 6.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell