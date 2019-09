Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Duo entwendete Fahrräder am Victoria-Turm - Eigentümer der Fahrräder und Zeugen gesucht!

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, dass zwei männliche Personen in der Meerfeldstraße am Victoria-Turm die Schlösser dreier Fahrräder aufgeknackt hatten. Anschließend seien die Unbekannten mit zwei Rädern in verschiedene Richtungen davongefahren. Das dritte Fahrrad, ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke EXTE Mirage S., ließen sie vor Ort zurück. Dieses wurde von den Beamten sichergestellt.

Der Zeuge beschrieb die Diebe wie folgt: etwa 18-21 Jahre, beide ca. 1,80 m groß, einer der Jugendlichen war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose, der andere mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Bislang konnten die Geschädigten nicht ausfindig gemacht werden. Die Beamten suchen nun die Eigentümer der Fahrräder sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

