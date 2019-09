Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Weitere PKW mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19. September und Montag, 23. September wurden in der Quinckestraße, in der Erwin-Rhode-Straße sowie in der Ladenburger Straße im Stadtteil Neuenheim weitere, zum Teil hochwertige Fahrzeuge -- sogenannte SUV - unter anderem der Marken VW und Nissan mit in grüner Farbe gehaltenem Schriftzug "Lasst den Scheiß!" beschmiert. Offenbar benutzte der/die Täter auch hierbei eine extra vorgefertigte Schablone. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

