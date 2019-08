Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin von Auto angefahren - Polizei sucht Unfallzeugen

Essen (ots)

45127 E.-Südviertel: Am Montag, 26. August, gegen 22.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Freiheit/Am Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 20-jährigen Fußgängerin und einem 26-jährigen Autofahrer. Der Audi-Fahrer fuhr gerade über die Kreuzung, als die Fußgängerin von links auf die Straße trat und von dem Geländewagen erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Um den Unfallhergang besser bewerten zu können, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Vor allem Hinweise zur Ampelschaltung sind hilfreich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei zu melden. /bw

