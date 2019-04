POL-BO: Bochum/Wattenscheid / Dieser Mann überfiel eine knapp 100-jährige Seniorin!

Polizei Bochum

Dieser Mann überfiel eine knapp 100-jährige Seniorin!

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 14. Februar 2019 (Donnerstag) in Wattenscheid zu einem feigen Raubüberfall auf eine betagte Seniorin.

Die Rentnerin, die auf einen Rollator angewiesen ist, hatte gegen 17.40 Uhr an dem Bankinstitut an der Oststraße Geld abgehoben. Anschließend suchte die Frau ein Eiscafé auf und erledigte in einem Supermarkt ihre Einkäufe.

Auf dem Heimweg kam es dann im Bereich Marienstraße/Am Krankenhaus zu dem Straßenraub. Dabei entriss der noch nicht ermittelte Kriminelle der Seniorin gegen 18.45 Uhr die Handtasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Vorstadtstraße. Die Wattenscheiderin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Die betagte Dame teilte der Polizei nach dem Überfall mit, dass ihr der Räuber bereits im Eiscafé und im Supermarkt aufgefallen sei.

Im Rahmen der umfangreichen Arbeit im Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 konnten die Ermittler den dringend tatverdächtigen Räuber auf Videoaufnahmen erkennen, die in der Bank sowie in dem Supermarkt gemacht worden sind.

Mit einem richterlichen Beschluss sind diese Fotos nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das KK 34 bittet unter den Rufnummern 02327 / 963-8405 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise auf den gesuchten Mann.

