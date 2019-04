Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Gefährliche "Schnapsattacke" auf den Straßen von Witten

Witten (ots)

Noch ist dieser "Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr" nicht geklärt, der sich am 21. April (Sonntag) auf der Ardeystraße in Witten ereignet hat.

Gegen 2.40 Uhr bog ein Autofahrer mit einem grauen Kia Rio nach links auf die Arthur-Imhausen-Straße ab.

Wenig später vernahm der Mann einen lauten Knall und bemerkte, dass die Heckscheibe des Autos komplett zu Bruch gegangen war.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat ein noch unbekannter Fußgänger eine Flasche Schnaps gegen das fahrende Auto geschmissen. Zum Glück wurde der Autofahrer dadurch nicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten die Flasche sicher.

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5205 um Hinweise.

